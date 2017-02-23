19:25 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

"Анжи" уступил "Атырау" в товарищеском матче

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В товарищеском матче "Анжи" уступил "Атырау" - 0:1. Единственный гол в этой встрече был забит на 72-й минуте. Контрольную игру махачкалинцы проведут 25 февраля против "Иртыша".

Товарищеский матч

"Анжи" (РОССИЯ) - "Атырау" (Казахстан) - 0:1 (0:0)

Гол: , 72 (0:1).

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Фибель, Брызгалов (Каретник, 68), Жиров, Мусалов (Тетрашвили, 46), Кацаев (Дудиев, 46), Батов (Лях, 46), Гулиев (Георгиевский, 61), Асильдаров (Хадарцев, 46), Яковлев (Прудников, 46).

Предупреждение: Гулиев, 22.

23 февраля.

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