Аллан из "Наполи" вызван в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав команды на товарищеские матчи против Уругвая и Камеруна. В сборную впервые вызван хавбек "Наполи" Аллан. Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Габриэл Бразау ("Крузейру").

Защитники: Маркиньюс ("ПСЖ", Франция), Миранда ("Интер", Италия), Марселу ("Реал", Испания), Фабинью ("Ливерпуль", Англия), Данило ("Манчестер Сити", Англия), Филипе Луис ("Атлетико", Испания) Пабло ("Бордо", Франция), Деде ("Крузейру").

Полузащитники: Каземиру ("Реал", Испания), Артур, Филиппе Коутинью (оба – "Барселона", Испания), Аллан ("Наполи", Италия), Паулинью ("Гуанчжоу Эвергранд", Китай), Уолас ("Ганновер", Германия), Виллиан ("Челси", Англия).

Нападающие: Неймар ("ПСЖ", Франция), Роберту Фирмину ("Ливерпуль", Англия), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Дуглас Коста ("Ювентус", Италия), Ришарлисон ("Эвертон", Англия).

С Уругваем бразильцы сыграют 16 ноября, с Камеруном – 20 ноября. Обе игры пройдут в Лондоне.