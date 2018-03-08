Зоран Тошич: "В Сербии считается ненормальной серия из двух-трех поражений"

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич, известный по выступлением за ЦСКА, объяснил недовольство фанатов слабыми результатами команды успешным выступлением их принципиального соперника – "Црвены Звезды". На данный момент "Партизан" занимает второе место в чемпионате Сербии, уступая другому белградскому клубу 14 очков.

– Сербская лига такова, что все сводится к противостоянию "Партизана" и "Звезды", – приводит b92 слова Тошича. – У "Црвены" сильная команда, на фоне которой видны наши слабые результаты. В других лигах считается нормальным, когда команда проигрывает дома или выдает серию из двух-трех поражений. Сербский чемпионат не такой.