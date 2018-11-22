Златан Ибрагимович: "Ювентус" сделал меня машиной"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о том, как он формировался как игрок в составе "Ювентуса". По словам форварда, именно в Турине он сформировался как игрок мирового класса.

- Для меня все изменилось, когда я пришел в "Ювентус", - приводит Football Italia слова Ибрагимовича. - Для меня все было новым. Большой клуб, большие игроки, большой тренер, большая история. Итальянский футбол, Серия а. Вау. Но и ногда я просто хотел вернуться домой, потому что устал и больше не хотел бить по воротам - не хотел видеть ни голы, ни вратаря.Я попытался вернуться домой раньше всех, и услышал "Ибра!" и сразу понял, кто это был. Так меня назвал Фабио Капелло на самой первой тренировке, потом все стали называть меня именно так.

В конце концов я стал машиной - перед воротами, забивать голы, особенно в Италии, где нападающий - самая сложная позиция, потому что они тактически хороши, где играли игроки мирового класса. Я помню игру против защитников "Милана" Паоло Мальдини и Алессандро Неста. В таких условиях у вас нет шанса, может быть, только половина шанса. У меня была хорошая среда, чтобы тренировать умение забивать голы.

В текущем сезоне 37-летний форвард сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и отдал семь голевых передач.