Вратарь сделал "Торпедо" Кутаиси чемпионом Грузии, отразив спорный пенальти на 94-й минуте

Драматично завершился чемпионат Грузии сезона-2017. В последнем туре тбилисское "Динамо" принимало "Торпедо" из Кутаиси. Гостям для чемпионства необходимо было обязательно побеждать, хозяев устраивала ничья. "Торпедо" открыло счет на 74-й минуте, а в добавленное время арбитр матча назначил весьм спорный пенальти в пользу "Динамо". К мячу подошел капитан хозяев Отар Китеишвили и не смог переиграть Роина Квасхвадзе.

"Торпедо" стало чемпионом Грузии четвертый раз в истории - ранее клуб трижды подряд завоевывал титул с 2000 по 2002 год. На счету тбилисского "Динамо" 16 титулов, включая чемпионство в прошлом сезоне.