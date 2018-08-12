"Витесс" Леонида Слуцкого. Что нужно знать и когда смотреть

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий открывает для себя новый чемпионат. После знакомства со второй английской лигой, чемпионшипом, в "Халл Сити" россиянин после паузы принял "Витесс". Тренер уже дебютировал на новом месте в Лиге Европы. На очереди - чемпионат Голландии.

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Чемпионат Голландии: турнирная таблица, календарь матчей и расписание по турам - здесь