Виталий Дьяков: "Никакой враждебности в Турции к российским игрокам не ощущаю"

Защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков рассказал о том, что в Турции ему больше всего не хватает русской еды. По его словам, ему иногда хочется чего-то домашнего – от бабушки, мамы, жены.

– Быстро освоились в новой команде?

– Языковой барьер присутствовал. К большому сожалению, я пока еще нехорошо говорю по-английски. Какие-то сложности возникали в бытовых моментах. Но на поле понимаю, что мне говорят партнеры и тренеры. В коллективе уже адаптировался. Сейчас Сергей Рыбалка из Украины приехал, есть с кем пообщаться и по-русски (смеется).

– Как в Турции относятся к российским игрокам?

– Никакой враждебности я не ощущаю. Ни внутри команды, ни в городе. Болельщики любят футбол и хорошо относятся к игрокам.

– К чему тяжелее всего было привыкнуть в новой стране?

– Наверное, к еде. Не хватает русской, домашней кухни. Борща, пельменей, вареников. По ним я скучаю… Немного тяжеловато. В Турции другая пища. Конечно, можно заказывать стэйки, но реально хочется чего-то домашнего – от бабушки, мамы, жены. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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