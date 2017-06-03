Вагнер Лав - лучший бомбардир чемпионата Турции, Это'О занял третье место

Нападающий "Аланьяспора" Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции. 32-летний бразилец забил 23 гола в 28 матчах (семь из них - с пенальти). Экс-форвард ЦСКА перешел в Аланьяспор" из "Монако" в начале сезона.

Вторым в бомбардирской гонке стал Дженк Тосун из чемпиона страны "Бешикташа", на счету которого 20 голов в 33 матчах

Третье место в споре бомбардиров занял экс-капитан "Анжи" Самюэль Это'О, отметившийся 18 мячами в 30 играх за "Антальяспор".