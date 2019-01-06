Уэйна Руни арестовали в Вашингтоне за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и ругань в общественном месте

Английского нападающего "ДиСи Юнайтед" Уэйна Руни подвергли аресту за то, что он, будучи пьяным, выкрикивал нецензурную брань в общественном месте.

Инцидент произошел 16 декабря. Поначалу Руни отделался штрафом в 25 долларов. Теперь же на него наложило арест столичное управление аэропорта Вашингтона.

Уэйн Руни играет в MLS c лета 2018 года. За это время он провел 20 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. В свое время игрок являлся капитаном "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии. Также он забил больше всего голов в истории "красных дьяволов" и английской национальной команды.