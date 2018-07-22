"Тяньцзинь" без Витселя проиграл "Бэйцзин Гоань"

"Бэйцзин Гоань" победил "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в матче 13-го тура чемпионата Китая. Хавбек гостей Аксель Витсель (экс-"Зенит") пропустил встречу. Пекинский клуб возглавляет турнирную таблицу, опережая на 1 очко "Шаньдун Лунэн".
В другом матче "Гуанчжоу Фули" сыграл вничью с "Гуйчжоу Чжичэном", котоорый возглавляет экс-тренер "Кубани" и "Динамо" Дан Петреску.
Чемпионат Китая
Суперлига
13-й тур
"Бэйцзин Гоань" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 3:2 (2:0)
Голы: Ренату Аугусту, 39 (1:0). Юй Дабао, 42 (2:0). Бакамбу, 56 (3:0). Ян Сю, 76 (3:1). Пату, 81 (3:2).
"Хэбэй Илиньшаньчжуан" - "Цзянсу Сайнти" - 0:0
"Гуанчжоу Фули" - "Гуйчжоу Чжичэн" - 1:1 (0:1)
Голы: Елавич, 39 (0:1). Урсо Жуниор, 90+2 (1:1)
"Хэнань Цзянье" - "Шанхай Шэньхуа" - 2:2 (1:1)
Голы: Чжан Лю, 25 (0:1). Каранга, 30 (1:1). Гуарин, 70 (1:2). Каранга, 77 (2:2).