Ташуев провел первую тренировку в солигорском "Шахтере"

Российский специалист Сергей Ташуев провел первую тренировку в новой команде - солигорском "Шахтере", сообщает пресс-служба клуба. После часовой теории игроки и тренеры вышли на верхнее поле, где еще в течение 90 минут и проходило вечернее тренировочное занятие. Разминку проводил Вячеслав Молчанов. Еще два ассистента – Борис Чирва и Адель Сасси – прибудут в расположение клуба в ближайшее время.

Ранее Ташуев возглавлял "Салют-Энергию", "Краснодар", "Спартак" (Нальчик), "Салют", "Металлург" (Донецк), "Анжи" и "Кубань". Краснодарцев специалист покинул 26 апреля 2016 года.

"Шахтер" в первых 3-х матчах чемпионата Белоруссии набрал 1 очко. В прошлом сезоне команда заняла третье место и завоевала право принять участие в квалификации Лиги Европы.