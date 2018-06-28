"Спортинг" уволил Михайловича через полторы недели после назначения

Синиша Михайлович уволен с поста главного тренера "Спортинга", сообщает официальный сайт клуба. Серб возглавил команду 18 июня.

Как сообщил президент клуба Жозе Соуза Синтра, специалист был уволен из-за того, что без согласия руководства решил переместить тренировочный сбор команды в Швейцарию. Это стоило клубу 300 000 евро. Президент заявил, что серб больше не входит в их планы, и клуб до конца нынешней недели планирует представить нового тренера.

Михайловича на пост главного тренера приглашал еще бывший президент "Спортинга" Бруно де Карвальо.