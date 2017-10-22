Соперник ЦСКА "Бенфика" победила "Авеш"

"Бенфика" обыграла "Авеш" в матче 9-го тура чемпионата Португалии - 3:1. Лиссабонцы идут на втором месте в таблице, отставая от "Порту" на 5 очков.

"Бенфика" - соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. В первом матче армейцы победили 2:1, второй поединок состоится 22 ноября.

Чемпионат Португалии

Премьер-лига

9-й тур

"Авеш" - "Бенфика" - 1:3 (0:1)

Голы: Жонас, 29 - с пенальти (0:1). Сеферович, 50 (0:2). Дефенди, 75 (1:2). Жонас, 79 (1:3).