20:20 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Сьон" Митрюшкина проиграл "Базелю" с Думбья

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В матче 24-го тура чемпионата Швейцарии "Сьон" на своем поле уступил "Базелю" – 0:1. Единственный гол записал на свой счет Михаэль Ланг. Отметим, что ворота хозяев защищал экс-вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин, всю игру на поле провел нападающий Мусса Конате, известный по выступлениям за "Краснодар". Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбья вышел на замену у красно-синих на 86-й минуте.

"Базель" лидирует в турнирной таблице чемпионата, его отрыв от идущего вторым "Янг Бойз" составляет 17 очков. "Сьон" занимает третью позицию.

Чемпионат Швейцарии

24-й тур

"Сьон" – "Базель" – 0:1 (0:0)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/

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