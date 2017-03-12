"Сьон" Митрюшкина проиграл "Базелю" с Думбья

В матче 24-го тура чемпионата Швейцарии "Сьон" на своем поле уступил "Базелю" – 0:1. Единственный гол записал на свой счет Михаэль Ланг. Отметим, что ворота хозяев защищал экс-вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин, всю игру на поле провел нападающий Мусса Конате, известный по выступлениям за "Краснодар". Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбья вышел на замену у красно-синих на 86-й минуте.

"Базель" лидирует в турнирной таблице чемпионата, его отрыв от идущего вторым "Янг Бойз" составляет 17 очков. "Сьон" занимает третью позицию.

Чемпионат Швейцарии

24-й тур

"Сьон" – "Базель" – 0:1 (0:0)