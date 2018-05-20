"Шанхай Шанган" с Халком и Ахмедовым вернулся в лидеры чемпионата Китая

"Шанхай Шанган" победил "Цзянсу Сайнти" в матче 11-го тура чемпоната Китая. В составе шанхайцев на поле появились экс-форвард "Зенита" Халк и бывший полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов.
Победа позволила "Шанхай Шангану" вернуться на первое место суперлиги.
В другой встрече действующий чемпион страны "Гуанчжоу Эвергранд" под руководством Фабио Каннаваро уступил "Бэйцзин Жэньхэ".
Чемпионат Китая
Суперлига
11-й тур
"Шанхай Шанган" - "Цзянсу Сайнти" - 2:0 (0:0)
Голы: Ву Лэй, 48 (1:0). Оскар, 90 (2:0).
"Бэйцзин Жэньхэ" - "Гуанчжоу Эвергранд" - 2:0 (2:0)
Голы: Муканджо, 9 (1:0). Фернандес, 15 (2:0).
Удаление: Фернандес (Б), 90+2.
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" - "Шанхай Шэньхуа" - 2:1 (0:0)
Голы: Су Юаньцзэ, 49 (1:0). Вэй Ван, 82 (1:1). Пату, 87 (2:1).
"Далянь Ифан" - "Гуйчжоу Чжичэн" - 2:1 (0:1)
Голы: Фань Юньлун, 30 (0:1). Мушекви, 74 (1:1). Мушекви, 89 (2:1).
Удаление: Тин Ян (Г), 24.