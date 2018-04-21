"Селтик" проиграл "Хайберниану" и упустил шанс оформить сегодня чемпионский титул

"Селтик" уступил "Хайберниану" в матче 34-го тура чемпионата Шотландии - 1:2. Клуб из Глазго упустил шанс оформить чемпионский титул уже сегодня. Осечкой "Селтика" воспользовался "Абердин", одолевший "Килмарнок" 2:0 и сокративший отставание от лидера до 10 очков за 4 тура до конца сезона.

"Селтик" становился чемпионом шесть последних сезонов подряд. В общей сложности у него 48 титулов, уступает он только "Рейнджерс" (54). У всех остальных клубов за всю историю чемпионата Шотландии набирается только 19 титулов.