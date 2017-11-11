Самые продаваемые футболки в MLS. Кака и Пирло - даже не в тройке

Официальный сайт MLS опубликовал данные продаж футболок команд по итогам этого сезона. Первое место в рейтинге занимает парагвайский полузащитник "Атланты" Мигель Альмирон, который выступает за команду с 2017 года.
На втором месте – полузащитник "Чикаго" Бастиан Швайнштайгер, на третьей строчке – экс-форвард "Торино", ныне защищающий цвета "Атланты" Джозеф Мартинес.
Отметим, что с пятой по девятую строчку расположились – Давид Вилья, Клинт Демпси, Себастьян Джовинко, Кака и Андреа Пирло.
- Давид Вилья
- Бастиан Швайнштайгер
- Кака
- Андреа Пирло
- Себастьян Джовинко
- Торино
- Клинт Демпси
- Чикаго Файр