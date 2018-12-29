"Рейнджерс" впервые с 2012 года обыграл "Селтик"

"Рейнджерс" в домашнем матче 21-го тура чемпионате Шотландии обыграл "Селтик" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Райан Джек.

"Рейнджерс" впервые за шесть с половиной лет одержал победу над "Селтиком". Последний раз это произошло также на домашней арене 25 марта 2012 года (3:2). С тех пор команды провели 16 матчей.

Последний раз в гостях "Рейнджерс" побеждал 24 октября 2010 года.

"Селтик" занимает первое место в турнирной таблице и имеет игру в запасе."Рейнджерс" идет вторым, имея столько же очков, однако уступая по дополнительным показателям.