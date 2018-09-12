Прудников стал игроком юрмальского "Спартака", за который выступает Давыдов

Юрмальский "Спартак" объявил о переходе нападающего Александра Прудникова. Подробности контракта с 29-летним игроком не уточняются.

- Мы искренне рады приветствовать столь опытного футболиста в нашем клубе и желаем Александру удачи, а также верим, что он сможет быстро влиться в наш коллектив и помочь команде в борьбе за медали чемпионата Латвии, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

За юрмальский "Спартак" на правах аренды выступает 23-летний нападающий Денис Давыдов. На счету игрока один гол в семи матчах в чемпионате Латвии.

"Спартак" после 19 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице первенства страны, отставая от лидирующей "Риги" на 13 очков.

13 августа бывший полузащитник сборной Литвы Томас Ражанаускас на посту главного тренера юрмальского "Спартака" сменил россиянина Александра Гришина.