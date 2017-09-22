Президент "Сьона" напал на комментатора из-за оскорблений

Президент "Сьона" Кристиан Константин после матча чемпионата Швейцарии против "Лугано" (2:1) напал на комментатора Рольфа Фрингера, сообщает Deutsche Welle. Руководитель клуба остался недоволен тем, что Фрингер назвал его смешным.

Отметчается, что Константин теперь собирается подать на комментатора в суд. При этом Фрингер отрицает, что оскорблял руководителя клуба. Швейцарская футбольная лига осудила действия Константина и поручила дисциплинарной комиссии начать расследование.