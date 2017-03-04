23:43 4 марта | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Порту" забил 7 безответных голов "Насионалу", одержав крупнейшую победу в XXI веке

0
0
0
0

"Порту" разгромил "Насионал" в матче 24-го тур чемпионата Португалии - 7:0. Это позволило команде возглавить турнирную таблицу премьер-лиги, обойдя "Бенфику", выигрывавшую три последних чемпионата.

Для "Порту" эта победа стала самой крупной в XXI веке. Последний раз так крупно команде удавалось одолеть "Бейра Мар" 24 января 1999 года.

Чемпионат Португалии

Премьер-лига

24-й тур

"Порту" - "Насионал" - 7:0 (2:0)

Голы: Оливер Торрес, 31 (1:0). Брахими, 45 (2:0). Андре Силва, 51 (3:0). Тикинью, 55 (4:0). Лайюн, 63 (5:0). Тикинью, 71 (6:0). Андре Силва, 89 (7:0).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/portugal/super/2016-2017/

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ