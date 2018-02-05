Первый гол Тевеса после возвращения в "Бока Хуниорс". Видео

Нападающий Карлос Тевес, в январе перешедший из "Шанхай Шеньхуа" в "Бока Хуниорс", забил первый гол после возвращения в родной клуб. Форвард отличился в матче чемпионата Аргентины против "Сан-Лоренсо" (1:1). "Генуэзцы" не смогли одержать победу, несмотря на то, что соперник заканчивал матч вдевятером.

Напомним, Тевес занимался в молодежной команде "Боки" с 1997 по 2001 год. С 2001-го по 2005 год он играл за основной состав, после чего играл за "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентус". Из итальянского клуба он вернулся в "Бока Хуниорс" (2015-2016 гг.), после чего провел год в Китае.

За время выступлений в "Шанхай Шеньхуа" форвард зработал 34 миллиона фунтов. В 20 матчах он забил 4 мяча. Таким образом, цена каждого гола составила 8,5 миллиона фунтов.