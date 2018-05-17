Паулу Фонсека: "У меня было желание продолжить работу в "Шахтере"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека продлил контракт на два года. Португальский специалист объяснил, почему он принял такое решение.

- Я очень счастлив! У меня было желание продолжить свою карьеру в "Шахтере", – цитирует тренера официальный сайт клуба. – Крайне важно было почувствовать, что президент клуба Ринат Ахметов, сотрудники и футболисты хотят, чтобы я остался, чтобы продолжил работу, которую мы начали два сезона назад. Повторюсь, очень счастлив, что продлил контракт с донецким клубом. Также хочу поблагодарить своего агента Марку Абреу, который сыграл важную роль в переговорах. Теперь нужно усердно трудиться, чтобы продолжать побеждать как на внутренней, так и на международной арене. "Шахтер" по-прежнему станет демонстрировать красивый, атакующий футбол. Верю, болельщики будут гордиться своим клубом. Хочу поблагодарить наших фанов за великолепную поддержку. У "горняков" просто фантастические болельщики, которые очень любят команду. Для меня это послужило дополнительным мотивом остаться здесь.

Ранее сообщалось, что португалец входит в число кандидатов на пост главного тренера "Зенита". Под его руководством "Шахтер" в нынешнем сезоне выиграл чемпионат и Кубок Украины.