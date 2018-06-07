Один из самых тяжелых в мире футболистов угрожает Рамосу расправой

Один из самых тяжелых в мире футболистов Адебайо Акинфенва, выступающий "Уикомб", обратился к капитану "Реала" Серхио Рамосу.



- С финала Лиги чемпионов прошла неделя, я только что вернулся с отдыха. Послушай, Рамос. Ты не только сломал моего друга Салаха, но еще нанес сотрясение Кариусу.

Слушай, бро, я никогда не сыграю против тебя, потому что никогда не попаду в Лигу чемпионов. И тебе повезло, потому что я если бы туда попал... – сказал Акинфенва, переломав на части бутсу.



Напомним, в первом тайме финала Лиги чемпионов Рамос нанес повреждение форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, в результате чего египтянин травмировал плечо.



В начале второго тайма Рамос ударил локтем вратаря мерсисайдского клуба Лориса Кариуса. Через пару минут голкипер допустил необъяснимую ошибку, после которой Карим Бензема открыл счет в игре.