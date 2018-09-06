Новичок "Витесса" Слуцкого Мусонда провел первую тренировку в клубе

Новичок "Витесса" полузащитник Чарли Мусонда провел первую тренировку в голландском клубе. 21-летний бельгиец присоединился к команде Леонида Слуцкого 1 сентября, перейдя из "Челси" на правах аренды, рассчитанной на один сезон.

Charly Musonda trainde vandaag voor de eerste keer mee. #Vitesse TV volgde Musonda op zijn eerste dag als Vitessenaar https://t.co/UtqMwfHdbJ pic.twitter.com/j91098GaMf – Vitesse (@MijnVitesse) 6 сентября 2018 г.

После четырех туров "Витесс" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 5 очков.

Все о зарубежном футболе - здесь