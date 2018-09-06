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Новичок "Витесса" Слуцкого Мусонда провел первую тренировку в клубе

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Новичок "Витесса" полузащитник Чарли Мусонда провел первую тренировку в голландском клубе. 21-летний бельгиец присоединился к команде Леонида Слуцкого 1 сентября, перейдя из "Челси" на правах аренды, рассчитанной на один сезон.

После четырех туров "Витесс" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 5 очков. 

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