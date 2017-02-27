Митрюшкин - снова в сборной тура чемпионата Швейцарии

Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную 22-го тура чемпионата Швейцарии, информирует официальный сайт клуба. Российский голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче с "Лозанной" (1:0). Отметим, что экс-голкипер "Спартака" уже во второй раз подряд попадает в сборную тура. В 21-м туре он также отстоял встречу с "Грассхоппером" (1:0) на ноль.