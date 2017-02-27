16:37 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Митрюшкин - снова в сборной тура чемпионата Швейцарии

0
0
0
0

Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную 22-го тура чемпионата Швейцарии, информирует официальный сайт клуба. Российский голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче с "Лозанной" (1:0). Отметим, что экс-голкипер "Спартака" уже во второй раз подряд попадает в сборную тура. В 21-м туре он также отстоял встречу с "Грассхоппером" (1:0) на ноль.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ