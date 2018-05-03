Маскерано впервые за 8 лет забил с игры. Видео

Защитник "Хэбэй Чайна Форчун" Хавьер Маскерано в матче 1/8 финала Кубка Китая против "Шаньдун Лунэн" (2:3) отметился голом. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал первым за восемь лет, забитым с игры.

Напомним, Маскерано перешел в китайский клуб из "Барселону", за которую провел 334 мяча, забив 1 мяч (26 апреля 2017 года он реализовал пенальти в ворота "Осасуны". - Прим. "СЭ"). Предыдущий мяч с игры южноамериканец забил в ворота "Рединга" (2:1), выступая за "Ливерпуль". В общей сложности на счету Маскерано 9 мячей.