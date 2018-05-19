Лига Европы для Слуцкого. "Витесс" с Караваевым победил "Утрехт"

"Витесс" выиграл у "Утрехта" во втором матче финала за место в Лиге Европы - 2:1. В составе победителей 90 минут провели российский защитник Вячеслав Караваев и бывший игрок "Динамо" Александр Бюттнер. В первой игре "Витесс" также победил (3:2) и, таким образом, попал в еврокубки.

Со следующего сезона "Витесс" возглавит российский тренер Леонид Слуцкий.

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"Утрехт" - "Витесс" - 1:2 (0:2)

Голы: Леувин, 18 - в свои ворота (0:1). Миязга, 38 (0:2). ван дер Марел, 46 (1:2).

"Утрехт": Йенсен, ван дер Марел, Леувин, Трупе (Клих, 72), Янссен, Лабиад, Кали, ван де Стрек (Эмануэлсон, 86), Айюб, Гертлер, Керк (Дессерс, 62).

"Витесс": Хауэн, Бюттнер, Кашия, Караваев, Миязга, Сереро, Фор, Брюнс (ван дер Верфф, 72), Беренс (Али, 83), Матавж, Линссен (Кастайньос, 56).

Предупреждения: Кашия, 49. Лабиад, 51. ван дер Марел, 52. Янссен, 59. Кастайньос, 64. Брюнс, 66. Миязга, 76. Гертлер, 77. Эмануэлсон, 90+5.

Судья: Найхайс.

19 мая. Утрехт. Стадион "Stadion Galgenwaard".

Первый матч - 2:3