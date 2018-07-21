Комличенко забил в первом туре чемпионата Чехии

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко забил гол в матче 1-го тура чемпионата Чехии против "Злина". Российский форвард, правами на которого владеет "Краснодар"​, отличился во втором тайме, сделав счет 2:0. Однако уже через 4 минуты "Злин" один мяч отыграл, а в оставшееся время забил еще два гола и победил 3:2.

В прошлом сезоне Комличенко провел 17 матчей в чемпионате Чехии и забил 4 гола.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

1-й тур

"Злин" – "Млада Болеслав" – 3:2 (0:1)

Голы: Матейовски, 7 (0:1). КОМЛИЧЕНКО, 64 (0:2). Гаич, 68 (1:2). Матейов, 80 (2:2). Богель, 90+2 (3:2).