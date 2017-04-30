Клуб Халка и Виллаш-Боаша сыграл вничью с "Чонцинь Лифань"

В матче 7-го тура китайской суперлиги "Шанхай Шанган" на выезде сыграл вничью с "Чонцинь Лифань" – 1:1. Всю игру на поле в составе гостей провели экс-игроки "Краснодара" и "Зенита" Одил Ахмедов и Халк, а также Оскар, известный по выступлениям за "Челси".

Команда Андре Виллаш-Боаша занимает третье место в таблице чемпионата, на два очка отставая от лидирующих "Гуачжоу Эвергранд" и "Гуанчжоу Фули". "Чонцинь" идет на девятой строчке.

Чемпионат Китая

Суперлига

7-й тур

"Чонцинь Лифань" – "Шанхай Шанган" – 1:1 (0:0)