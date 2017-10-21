"Кайрат" с Аршавиным вырвал победу у "Акжайыка" и сократил отставание от лидера до 1 очка

"Кайрат" победил "Акжайык" в матче 31-го тура чемпионата Казахстана - 2:1. В поединке принял участие бывший капитан сборной России Андрей Аршавин. "Кайрат" за три тура до конца сезона сократил отставание от лидирующей "Астаны" до 1 очка. Впрочем, у столичной команды есть игра в запасе - перенесенный поединок с аутсайдером "Окжетпесом".

Чемпионат Казахстана

Премьер-лига

31-й тур

"Кайрат" - "Акжайык" - 2:1 (1:1)

Голы: Исламхан, 11 - с пенальти (1:0). Дудченко, 31 - с пенальти (1:1). Анене, 66 (2:1).