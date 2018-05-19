16:54 | Футбол — Зарубежные

"Кайрат" победил "Шахтер", Аршавин отдал две голевые передачи

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"Кайрат" дома обыграл "Шахтер" из Караганды (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Казахстана. Голы в составе алмаатинцев на счету Гафуржана Суюмбаева и Бауыржана Исламхана.

Отметим, что в обоих случаях результативные передачи на свой счет записал бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.

Чемпионат Казахстана

11-й тур

"Кайрат" – "Шахтер" – 2:0 (1:0)

Голы: Суюмбаев, 42 (1:0). Исламхан, 79 (2:0).

19 мая. Алма-Ата. Стадион "Центральный".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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EPB

Оперативно исправили ошибку,спасибо.

18:43

счастливчик

А ведь некоторая категория "людей" верит всему, что печатается в так называемой "прессе". Хорошо что хоть на этот раз исправили свои ошибки. Кстати, по статистическим данным у вас тоже беда, причем откровенная ложь.

18:21

shpasic

спасибо)

18:16

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