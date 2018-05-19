"Кайрат" победил "Шахтер", Аршавин отдал две голевые передачи

"Кайрат" дома обыграл "Шахтер" из Караганды (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Казахстана. Голы в составе алмаатинцев на счету Гафуржана Суюмбаева и Бауыржана Исламхана.

Отметим, что в обоих случаях результативные передачи на свой счет записал бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.

Чемпионат Казахстана

11-й тур

"Кайрат" – "Шахтер" – 2:0 (1:0)

Голы: Суюмбаев, 42 (1:0). Исламхан, 79 (2:0).

19 мая. Алма-Ата. Стадион "Центральный".