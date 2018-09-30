"Кайрат" Аршавина забил 6 голов "Актобе"

"Кайрат" разгромил "Актобе" в матче 28-го тура чемпионата Казахстана - 6:1. В центре обороны победителей полный матч провели бывшие защитники "Крыльев Советов" Сергей Политевич и Шелдон Бато. Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин вышел на поле через минуту после последнего гола в матче.
Чемпионат Казахстана
Суперлига
28-й тур
"Кайрат" - "Актобе" - 6:1 (3:0).
Голы: Парагульгов, 10 (1:0). Жуков, 16 (2:0). Барбоза, 24 (3:0). Эсеола, 49 (4:0). Эппель, 61 (5:0). Аймбетов, 66 (5:1). Барбоза, 72 (6:1).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/kazahstan/highest/2018/
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