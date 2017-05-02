Кахабер Цхададзе: "Аршавин – футболист плохого уровня? Он очень хорошо вошел в игру"

Главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе после гостевого матча 10-го тура чемпионата Казахстана против "Астаны" (1:1) высказал мнение, что 35-летний российский нападающий Андрей Аршавин очень хорошо вошел в игру, выйдя на замену на 68-й минуте встречи.

– Поздравляю всех болельщиков, которые наблюдали за сегодняшним матчем, они увидели европейский футбол, – приводит официальный сайт "Кайрата" слова Цхададзе. – Я горжусь моими футболистами, если даже мы не забили некоторые свои моменты, но это футбол – из-за одной ошибки забивают тебе, так бывает. Но, думаю, с первых минут мы очень умно играли и много моментов создали, забили очень красивый гол. Но одна ошибка стоила того, что мы потеряли два очка. Но жизнь на этом не заканчивается, мы показали, что "Кайрат", несмотря на те трудности с составом, все равно справились, здорово показали себя. Мы достойны были сегодня победить, но футбол такая вещь, не прощает ошибок.

– Почему вы заменили Исаэля?

– Аршавин плохого уровня футболист? Мы имели возможность его использовать, и мы его использовали. Я думаю, что он очень хорошо вошел в игру. Это было мое решение и считаю его правильным.