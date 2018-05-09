"Хапоэль" из Хайфы с Тамашем впервые за 44 года выиграл Кубок Израиля

"Хапоэль" из Хайфы стал обладателем Кубка Израиля. В финальном матче клуб одолел "Бейтар" - 3:1. Для "Хапоэля" это первый трофей за 17 лет и первая победа в Кубке Израиля с 1974 года. Также он завоевывал этот трофей в 1963 и 1966 году. Чемпионат Израиля клуб выигрывал только в 1999 году.

Цвета "Хапоэля" защищает бывший игрок "Спартака" Габриэл Тамаш.

Кубок Израиля

Финал

"Бейтар" - "Хапоэль" Хф - 1:3 д.в. (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Фалькощенко, 28 (0:1). Уоррен, 29 (1:1). Шейманн, 106 (1:2). Тургеман, 120+2 (1:3).