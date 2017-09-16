Голы Халка и Ахмедова помогли "Шанхай Шанган" разгромить в дерби "Шанхай Шеньхуа"

В матче 25-го тура китайской суперлиги "Шанхай Шанган" на своем поле разгромил "Шанхай Шеньхуа" – 6:1. Дубль оформил экс-форвард "Зенита" Халк, еще один гол на счету бывшего полузащитника "Краснодара" Одила Ахмедова. У номинальных гостей единственный гол забил Карлос Тевес, известный по выступлениям за "Манчестер Сити" и "Ювентус".

В другом поединке "Гуанчжоу Фули" одолел "Бейцзинь Гоань" (2:1). Решающий мяч на счету лучшего бомбардира чемпионата Эрана Захави. "Ляонин" дома уступил "Хэбэю" (1:2). У гостей отличился экс-форвард "Наполи" и "ПСЖ" Эсекиэль Лавесси.

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" на своем поле обыграл "Чунцин Лифан" – 2:1. Дубль оформил Антонии Модест. Экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель провел на поле все 90 минут в составе хозяев.

Наконец, "Шаньдун Лунен" сыграл вничью с "Яньбянем" – 1:1. "Шанган" под руководством Андре Виллаш-Боаша идет вторым в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Гуанчжоу Эвергранд" на пять очков. "Хэбэй" – третий, "Тяньцзинь Цюаньцзянь" занимает четвертую позицию. "Шаньдун" расположился на пятой строчке, "Гуанчжоу Фули" – шестой.

Чемпионат Китая

Суперлига

25-й тур

"Шанхай Шанган" – "Шанхай Шеньхуа" – 6:1 (0:0)

"Гуанчжоу Фули" – "Бэйцзинь Гоань" – 2:1 (1:0)

"Ляонин" – "Хэбэй" – 1:2 (1:2)

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" – "Чунцин Лифань" – 2:1 (1:1)

"Шаньдун Лунен" – "Яньбянь" – 1:1 (0:1)