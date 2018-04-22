Голы Это'О и Яховича принесли "Коньяспору" победу над "Касымпашой"

"Акхисар" и "Гезтепе" сыграли вничью в матче чемпионата Турции - 1:1. "Акхисар" мог победить, однако бывший форвард "Кубани" Евгений Селезнев не забил пенальти.

В другой игре "Коньяспор" одолел "Касымпашу" - 2:0. По одному голу забили экс-капитан "Анжи" Самюэль Это'О и заменивший его бывший нападающий "Крыльев Советов" Адис Яхович.

Еще в одном матче "Бешикташ" переиграл "Малатьяспор" и вышел на второе место в чемпионате, отставая на 1 очко от "Галатасарая".

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав остался в запасе стамбульцев, поскольку не до конца восстановился после мышечной травмы. Другой бывший футболист армейцев Джанер Эркин вышел в стартовом составе и был заменен на 53-й минуте.

Чемпионат Турции

Суперлига

30-й тур

"Акхисар" - "Гезтепе" - 1:1 (1:1)

Голы: Челик, 3 (1:0). Гилас, 15 - с пенальти (1:1).

Незабитый пенальти: Селезнев (А), 42.

"Коньяспор" - "Касымпаша" - 2:0 (1:0)

Голы: Это'О, 11 (1:0). Яхович, 86 (2:0).

"Бешикташ" - "Малатьяспор" - 3:1 (1:1)

Голы: Негредо, 13 (1:0). Перейра, 33 (1:1). Талиска, 81 (2:1), Куарежма, 88 (3:1).