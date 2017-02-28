Гол и 2 голевые передачи Халка помогли "Шанхаю" одержать вторую победу в азиатской ЛЧ

"Шанхай Шанган" в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов Азии разгромил австралийский "Сидней Уондерерс". Нападающий хозяев Халк, выступавший ранее за "Зенит", провел на поле всю встречу и отметился забитым мячом, двумя голевыми передачами и желтой карточкой.

Эта победа стала для китайской команды второй кряду в двух матчах, поэтому подопечные Андре Виллаш-Боаша занимают второе место в своей группе, уступая по дополнительным показателям "Ураве".

Лига чемпионов АФК

1-й раунд

Группа E

"Шанхай Шанган" - "Сидней Уондерерс" - 5:1 (4:1)

Голы: Халк, 3 (1:0). Оскар, 17 (2:0). Николс, 20 (2:1). Ши Кэ, 25 (3:1). Элкесон, 27 (4:1). У Лэй, 75 (5:1).