"Галатасарай" вырвал победу у клуба Это'О и Яховича и сохранил лидерство в чемпионате

"Галатасарай" победил "Коньяспор" в матче 25-го тура чемпионата Турции. Стамбульцы пропустили уже на второй минуте, но во втором тайме забили два мяча. В стартовом составе "Коньяспора" появился бывший капитан "Анжи" Самюэль Это'О, который был заменен на 66-й минуте на экс-форварда "Крыльев Советов" Адиса Яховича.

Это позволило "Галатасараю" сохранить лидерство в турнирной таблице. На 3 очка отстают "Бешикташ" и "Истанбул ББ", на 6 - "Фенербахче". Последние ранее сегодня обыграли "Малатьяспор" (2:0). Защитник сборной России Роман Нойштедтер открыл счет в матче, а во втором тайме получил травму и был заменен.

В другой встрече дня "Гезтепе" взял верх над "Антальяспором", за который полный матч провел бывший форвард "Локомотива" Майкон.

Еще в одной игре "Кайсериспор" взял верх над "Карабюкспором" - 3:2, дубль в составе победителей оформил украинский форвард Артем Кравец.

Чемпионат Турции

Суперлига

25-й тур

"Гезтепе" - "Антальяспор" - 2:1 (1:0)

Голы: Ба, 36 (1:0). Ба, 74 (2:0). Дукара, 80 (2:1).

"Кайсериспор" - "Карабюкспор" - 3:2 (1:1)

Голы: Леандринью, 22 (0:1). Кравец, 28 (1:1). Туруч, 48 - с пенальти (2:1). Кравец, 56 (3:1). Скуласон, 88 (3:2).

"Галатасарай" - "Коньяспор" - 2:1 (0:1)

Голы: Моке, 2 (0:1). Гомис, 69 (1:1). Гюмюш, 86 (2:1).