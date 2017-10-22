"Галатасарай" и "Фенербахче" с Нойштедтером голов не забили

"Галатасарай" и "Фенербахче" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Турции. Все 90 минут в составе "канареек" провели защитник сборной России Роман Нойштедтер, его партнер по центру обороны Нету, форвард Жулиану (оба ранее выступали в "Зените") и бывший хавбек "Динамо" Матье Вальбуэна. С 73-й минуты "Галатасарай" играл в меньшинстве после удаления Юнеса Беланда.

"Галатасарай" продлил беспроигрышную серию и лидирует в чемпионате страны. "Фенербахче" занимает шестое место.

Чемпионат Турции

Суперлига

9-й тур

"Галатасарай" - "Фенербахче" - 0:0

Удаление: Беланда (Г), 73.