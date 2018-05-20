Габулов - в запасе на последний матч "Брюгге" в сезоне

Стал известен состав "Брюгге" на заключительный матч чемпионата Бельгии сезона-2017/18 против "Гента". Российский голкипер Владимир Габулов вошел в число запасных.
"Брюгге" уже обеспечил себе титул чемпиона Бельгии, и сегодняшняя игра не имеет для него турнирного значения.
Габулов провел в составе "Брюгге" десять матчей, в которых пропустил 21 гол.
Hier zijn ze dan, jullie laatste basiself van dit seizoen, mét @SimonsTimmy! #CluGnt #BluvnGoan! pic.twitter.com/QKxAHeAcvT– Club Brugge KV (@ClubBrugge) 20 мая 2018 г.