Габулов - в запасе на последний матч "Брюгге" в сезоне

Стал известен состав "Брюгге" на заключительный матч чемпионата Бельгии сезона-2017/18 против "Гента". Российский голкипер Владимир Габулов вошел в число запасных.

"Брюгге" уже обеспечил себе титул чемпиона Бельгии, и сегодняшняя игра не имеет для него турнирного значения.

Габулов провел в составе "Брюгге" десять матчей, в которых пропустил 21 гол.