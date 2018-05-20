18:12 | Футбол — Зарубежные

Габулов - в запасе на последний матч "Брюгге" в сезоне


Стал известен состав "Брюгге" на заключительный матч чемпионата Бельгии сезона-2017/18 против "Гента". Российский голкипер Владимир Габулов вошел в число запасных. 

"Брюгге" уже обеспечил себе титул чемпиона Бельгии, и сегодняшняя игра не имеет для него турнирного значения.

Габулов провел в составе "Брюгге" десять матчей, в которых пропустил 21 гол.

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