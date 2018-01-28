Габулов – в старте "Брюгге" на матч с "Гентом"

"Брюгге" в своем официальном Твиттере объявил состав на матч чемпионата Бельгии против "Гента". Ворота гостей в этой встрече в третий раз кряду будет защищать российский голкипер Владимир Габулов.

Напомним, что 34-летний вратарь провел за "Брюгге" два матча в чемпионате и пропустил 4 мяча.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 16.30 по московскому времени.