Габулов – в старте "Брюгге" на матч с "Гентом"

"Брюгге" в своем официальном Твиттере объявил состав на матч чемпионата Бельгии против "Гента". Ворота гостей в этой встрече в третий раз кряду будет защищать российский голкипер Владимир Габулов.
Напомним, что 34-летний вратарь провел за "Брюгге" два матча в чемпионате и пропустил 4 мяча.
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 16.30 по московскому времени.
Hier zijn jullie Brugse XI voor #GntClu! pic.twitter.com/4gIMfy4IDK– Club Brugge KV (@ClubBrugge) 28 января 2018 г.
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Снова -- минус ДВА!!!! мяча????
16:08