13:45 | Футбол — Зарубежные

ФИФА осудила поведение Саввиди

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Иван САВВИДИ на матче ПАОК - АЕК.Саввиди вышел с оружием. Матч в Греции не доиграли

Международная федерация футбола (ФИФА) осудила поведение владельца ПАОК российского бизнесмена Ивана Саввиди. Как отмечается, решение о санкциях в его сторону должны принять соотвествующие греческие органы.

"ФИФА знает об этом инциденте и полностью осуждает такое поведение, - приводит сообщение ФИФА BBC. - Так как инцидент произошел в матче национального чемпионата, любые дисциплинарные санкции, которые могут быть наложены, попадают под юрисдикцию соответствующих греческих органов".

Напомним, в воскресенье ПАОК в концовке матча с АЕК при ничейном счете забил гол, который судьи не засчитали. На поле возникла небольшая потасовка, к которой присоединился и Саввиди. У него на ремне было замечено оружие. По сведениям очевидцев, бизнесмен пытался накричать на арбитра встречи. Чуть позже появилась информация, что владелец ПАОК угрожал судье оружием.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

что за фифа осудила Саввиди?

14:48

Палыч 161

там не в Ростове, на место поставят!

14:23

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