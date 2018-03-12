ФИФА осудила поведение Саввиди

Международная федерация футбола (ФИФА) осудила поведение владельца ПАОК российского бизнесмена Ивана Саввиди. Как отмечается, решение о санкциях в его сторону должны принять соотвествующие греческие органы.
"ФИФА знает об этом инциденте и полностью осуждает такое поведение, - приводит сообщение ФИФА BBC. - Так как инцидент произошел в матче национального чемпионата, любые дисциплинарные санкции, которые могут быть наложены, попадают под юрисдикцию соответствующих греческих органов".
Напомним, в воскресенье ПАОК в концовке матча с АЕК при ничейном счете забил гол, который судьи не засчитали. На поле возникла небольшая потасовка, к которой присоединился и Саввиди. У него на ремне было замечено оружие. По сведениям очевидцев, бизнесмен пытался накричать на арбитра встречи. Чуть позже появилась информация, что владелец ПАОК угрожал судье оружием.
shpasic
что за фифа осудила Саввиди?
14:48
Палыч 161
там не в Ростове, на место поставят!
14:23