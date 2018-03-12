ФИФА осудила поведение Саввиди

Международная федерация футбола (ФИФА) осудила поведение владельца ПАОК российского бизнесмена Ивана Саввиди. Как отмечается, решение о санкциях в его сторону должны принять соотвествующие греческие органы.

"ФИФА знает об этом инциденте и полностью осуждает такое поведение, - приводит сообщение ФИФА BBC. - Так как инцидент произошел в матче национального чемпионата, любые дисциплинарные санкции, которые могут быть наложены, попадают под юрисдикцию соответствующих греческих органов".

Напомним, в воскресенье ПАОК в концовке матча с АЕК при ничейном счете забил гол, который судьи не засчитали. На поле возникла небольшая потасовка, к которой присоединился и Саввиди. У него на ремне было замечено оружие. По сведениям очевидцев, бизнесмен пытался накричать на арбитра встречи. Чуть позже появилась информация, что владелец ПАОК угрожал судье оружием.