11:35 | Футбол — Зарубежные

"Ференцварош" подтвердил назначение Реброва


Главным тренером "Ференцвароша" стал украинец Сергей Ребров, сообщает официальный сайт венгерского клуба. Детали сделки не указаны.

Ассистентом наставника будет испанец Альберто Босх, который прошлый сезон провел в "Ахмате". Ранее он также работал в системе киевского "Динамо", "Днепра" и "Эспаньола".

Последним клубом Реброва был клуб "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия). Ранее он тренировал киевское "Динамо", с которым по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины.

До этого пост главного тренера "Ференцвароша" покинул немец Томас Долль.

 

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