"Ференцварош" подтвердил назначение Реброва

Главным тренером "Ференцвароша" стал украинец Сергей Ребров, сообщает официальный сайт венгерского клуба. Детали сделки не указаны.

Ассистентом наставника будет испанец Альберто Босх, который прошлый сезон провел в "Ахмате". Ранее он также работал в системе киевского "Динамо", "Днепра" и "Эспаньола".

Последним клубом Реброва был клуб "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия). Ранее он тренировал киевское "Динамо", с которым по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины.

До этого пост главного тренера "Ференцвароша" покинул немец Томас Долль.