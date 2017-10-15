"Фенербахче" с Нойштедтером победил "Малатьяспор", Жулиану забил гол

"Фенербахче" обыграл "Малатьяспор" в матче 8-го тура чемпионата Турции - 3:1. Уже к 6-й минуте стамбульцы вели 2:0, причем второй мяч провел бывший хавбек "Зенита" Жулиану. В поединке также приняли участие экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна и еще один бывший игрок питерского клуба Нету, составивший компанию в центре обороны защитнику сборной России Роману Нойштедтеру.

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8-й тур

"Фенербахче" - "Малатьяспор" - 3:1 (3:0)

Голы: Туфан, 5 (1:0). Жулиану, 6 (2:0). Калдырым, 28 (3:0). Алтынташ, 68 (3:1).