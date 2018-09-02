Фелипе Мелу: "Если бы не футбол, я бы стал убийцей"

Бывший полузащитник "Ювентуса", "Интера" и "Фиорентины" Фелипе Мелу признался, что футбол спас его от вовлечения в криминал.

- Если бы не футбол, я бы стал убийцей, - цитирует бразильца La Tercera. - Я жил в одной из самых опасных фавел в Бразилии. Там были наркотики и оружие. Но я оставил эту жизнь, чтобы бороться за мечту. В "Гремио" я всегда тратил всю зарплату и вел непонятную жизнь. Но все изменилось, когда я встретил свою жену. Тогда появился новый Фелипе Мелу. У нас появились трое детей и, кроме бога, они самое важное в моей жизни. Говорят, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, но я считаю, что женщина всегда стоит рядом с мужчиной.

35-лентий хавбек сейчас выступает у себя на родине за "Палмейрас".