Фантастический дебютный гол Робинью за "Сивасспор" со штрафного. Видео

Нападающий "Сивасспора" Робинью на 53-й минуте матча 21-го тура чемпионата Турции против "Кайсериспора" (1:1) забил дебютный гол за новую команду. Форвард с 30-ти метров прямым ударом со штрафного поразил ворота соперника.
Напомним, что 23 января 34-летний игрок перешел на правах свободного агента в турецкий клуб. Соглашение рассчитано на 1,5 года.
Ранее в Италии бразилец был приговорен к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование, которое произошло зимой 2013 года в Милане. Сам футболист отрицает свою вину и намерен обжаловать приговор.
Alukard1349
Слава,ты закусывай)При чём тут твои примеры,клоун))?!
21:59
slava_l
А ещё он "Амкару" зафигачил со штрафного, вратарь, даже не дёрнулся, и Нальчику тоже.
21:18
slava_l
Слабак, когда Новосибирская "Сибирь" таки вылезла в премьер-лигу, наш белорусский защитник Дмитрий Молош, метров с сорока зарядил московскому "Локомотиву" в девятку прямым ударом.
21:12