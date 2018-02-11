Фантастический дебютный гол Робинью за "Сивасспор" со штрафного. Видео

Нападающий "Сивасспора" Робинью на 53-й минуте матча 21-го тура чемпионата Турции против "Кайсериспора" (1:1) забил дебютный гол за новую команду. Форвард с 30-ти метров прямым ударом со штрафного поразил ворота соперника.

Напомним, что 23 января 34-летний игрок перешел на правах свободного агента в турецкий клуб. Соглашение рассчитано на 1,5 года.

Ранее в Италии бразилец был приговорен к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование, которое произошло зимой 2013 года в Милане. Сам футболист отрицает свою вину и намерен обжаловать приговор.