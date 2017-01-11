13:46 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Экс-игрок "Спартака" Алекс расторг контракт с "Интернасионалом"

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Бывший полузащитник "Спартака" Алекс расторг контракт с "Интернасионалом" и стал свободным агентом. За бразильский клуб 34-летний футболист выступал с 2004 по 2009 год и с 2013 по 2017 год. Всего за команду он провел 160 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 24 голевые передачи. За московский клуб Алекс выступал с 2009 по 2011 год, сыграл 69 игр, забил 19 голов и сделал 27 передач.

– Я благодарен клубу за все, что он дал мне, за то, что он изменил мою жизнь, – цитирует сайт "Интернасионала" Алекса. – Я уважаю и восхищаюсь всеми людьми, которые работали в клубе и которые болеют за него. Я покидаю "Интер", но мои поклонники остаются с клубом.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Jean4

Пожалуй, что лучший легионер в истории Спартака.(имхо)

15:41

Termin79

К нам, в СМ, тренером по передачам и пробитию штрафных)))

14:52

merniloskut

Удачи Алекс!

14:14

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

Один из лучших легионеров, которые были в Спартаке. А может и в России...

13:54

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