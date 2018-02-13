Денис Бойко: "Благодарен руководству "Динамо", что дали мне шанс"

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко отметил, что постарается оправдать доверие руководства украинского клуба. Киевляне взяли игрока в аренду до конца сезона у "Бешикташа".

- Эмоции от возвращения в "Динамо" только положительные, - приводит dynamo.kiev.ua слова Бойко. - Все супер! Ценю то, что именно так сложилась судьба – я получил то, что мне действительно необходимо и важно. Благодарен руководству "Динамо" и тренерам, что в сложившейся ситуации они обратили внимание на меня и дали мне шанс. Буду стараться оправдать их доверие.

Что касается условий, на которых я перешел в "Динамо", то пока это только аренда. Тут больше вопрос к "Бешикташу", которому я принадлежу – после окончания срока аренды мой контракт с турецким клубом будет действовать еще два года. Но я думаю, что если "Динамо" и я будем заинтересованы в продлении сотрудничества, то вопрос договоренности с "Бешикташем" не станет проблемой.