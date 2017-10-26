"Чикаго" Швайнштайгера проиграл в 1/8 финала MLS

"Нью-Йорк" разгромил "Чикаго", за который выступает Бастиан Швайнштайгер, и вышел в четвертьфинал плей-офф MLS, где сыграет с "Торонто". В другой встрече "Сан-Хосе" забил 5 безответных мячей в ворота "Ванкувера" и теперь встретится с "Сиэтлом".

MLS

Плей-офф

1/8 финала

"Чикаго" - "Нью-Йорк" - 0:4 (0:2)

Голы: Райт-Филлипс, 7 (0:1). Клештан, 11 (0:2). Ройер, 70 (0:3). Верон, 87 (0:4).

"Ванкувер" - "Сан-Хосе" - 5:0 (1:0)

Голы: Монтеро, 33 (1:0). Течера, 57 (2:0). Вастон, 64 (3:0). Мескида, 78 (4:0). Мескида, 80 (5:0).